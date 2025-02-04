شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يسحب قرعة المرحلة الثانية بدورى الكرة النسائية الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة قرعة المرحلة الثانية بدوري الكرة النسائية للموسم 2024-2025 في الواحدة ظهر يوم الخميس المقبل، بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة.

وتتنافس الأندية العشرة الأولى في جدول الترتيب على اللقب، بينما يتنافس باقى الأندية للنجاة من الهبوط.

وقع هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الأحد، بروتوكول تعاون مع إيريك شوفالييه السفير الفرنسي بالقاهرة، بمقر مركز المنتخبات الوطنية بحضور حمادة الشربيني ووليد درويش ومصطفي أبو زهرة وايناس مظهر أعضاء مجلس إدارة الاتحاد و مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد و علاء نبيل المدير الفني للاتحاد.

ويهدف البروتوكول للتعاون بين الطرفين من أجل تطوير الكرة النسائية المصرية وتحقيق الاستفادة القصوى لجميع عناصر اللعبة في مصر، لضمان النهوض بها وفق أحدث الأساليب العلمية التي يتبعها الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

وعقب توقيع البروتوكول شارك السفير الفرنسي في مباراة ودية للكرة النسائية على أحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية تشجيعا منه للعبة والتأكيد على الاهتمام والدعم الكبيرين لها.