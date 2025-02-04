شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يذاكر الإسماعيلى بالفيديو قبل موقعة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في المباراة المقرر لها الجمعة المقبل على ستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويعكف السويسرى كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك على دراسة فريق الإسماعيلى جيدا، قبل المباراة بمشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بالفريق المنافس للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف المنافس ، وطريقته في الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم وأهم اللاعبين الذين يتم الاعتماد عليهم في خطة المباريات ، و الأوراق الرابحة في صفوفه.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها يوم الجمعة المُقبل في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد السلام.