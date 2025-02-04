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جروس يذاكر الإسماعيلى بالفيديو قبل موقعة الجمعة

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جروس يذاكر الإسماعيلى بالفيديو قبل موقعة الجمعة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 01:00 م

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في المباراة المقرر لها الجمعة المقبل على ستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية عشر لمسابقة الممتاز.

ويعكف السويسرى كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك على دراسة فريق الإسماعيلى جيدا، قبل المباراة بمشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بالفريق المنافس للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف المنافس ، وطريقته في الاستحواذ على الكرة  والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم وأهم اللاعبين الذين يتم الاعتماد عليهم في خطة المباريات ، و الأوراق الرابحة في صفوفه.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها يوم الجمعة المُقبل في الجولة الثانية عشرة  لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد السلام.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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