شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ملفات على طاولة اللجنة الاستشارية بالزمالك فى اجتماع حسين لبيب والان مع تفاصيل الخبر

تعقد اللجنة الاستشارية بنادى الزمالك اجتماعاً اليوم الثلاثاء،مع حسين لبيب رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص النادى وتشغل بال الجماهير.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، تشكيل لجنة استشارية فى ملف الكرة بالنادي في الفترة الحالية، تضم أحمد حسام ميدو، حازم إمام، هيثم فاروق، محمد أبو العلا ونادر السيد نجوم الفريق السابقين.

ويأتي على رأس الملفات المقرر مناقشتها في الاجتماع ملف الصفقات الشتوية،واللاعبين المرشحين لتدعيم صفوف القلعة البيضاء،خاصة أن اللجنة تلقت العديد من الترشيحات،في الوقت الحالي.

ومن المقرر أن يتم عرض اللاعبين الذين تم الاستقرار عليهم على حسين لبيب من أجل التحرك سريعاً لبدء التفاوض مع أنديتهم بشكل رسمي خاصة أن القيد الشتوي سيتم غلقه في 8 فبراير الجاري.

ثانى الملفات التي سيتم مناقشتها حسم مصير الراحلين على القلعة البيضاء،واللاعبين الذين قرر السوسري كريستيان جروس عدم الاعتماد عليهم وعلى رأسهم البولندى ميشالاك،مهاب ياسر،حازم أسامة.

كما تنوى اللجنة وضع خارطة طريق لمستقبل فريق الكرة،بعد الهزة التي تعرض لها بالخسارة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز.

كما سيتم مناقشة تجديد عقود اللاعبين التي تنتهى أخر الموسم وعلى رأسهم،زيزو،عبد الله السعيد،عمر جابر،الونش،كما سيتم الوقوف على مصير التونسي حمزة المثلوثي بعد إصابته بالرباط الصليبى.