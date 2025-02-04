موعد مباراة الزمالك والإسماعيلى فى الدورى

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره الإسماعيلى فى إطار الجولة الثانية عشر من بطولة الدورى الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلى

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك والإسماعيلى فى السابعة من مساء الجمعة المقبل باستاد السلام، ضمن مباريات الأسبوع الـ12 من بطولة الدورى، دورى nile.

موقف الفريقين فى جدول الدورى

يدخل الزمالك المباراة رافعا شعارلا بديل عن الفوز لتعويض الخسارة التى تلقاها الفريق فى آخر مباراة أمام بيراميدز بثلاثية.

ويدخل الزمالك المباراة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى، برصيد 20 نقطة جمعها من 11 مباراة، بينما يقع الاسماعيلى المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة فقط.

ويفقد الزمالك عددا من لاعبيه على رأسهم حمزة المثلوثى، ناصر ماهر، مصطفى الزنارى، أحمد حمدى، محمد عبد الشافى، بالإضافة إلى عبد الله السعيد وعمر جابر.