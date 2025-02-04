اخبار الرياضه

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلى فى الدورى

0 نشر
0 تبليغ

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلى فى الدورى

شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والإسماعيلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 11:31 ص

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره الإسماعيلى فى إطار الجولة الثانية عشر من بطولة الدورى الممتاز.

  موعد مباراة الزمالك والإسماعيلى

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك والإسماعيلى فى السابعة من مساء الجمعة المقبل باستاد السلام، ضمن مباريات الأسبوع الـ12 من بطولة الدورى، دورى nile.

 

موقف الفريقين فى جدول الدورى

يدخل الزمالك المباراة رافعا شعارلا بديل عن الفوز لتعويض الخسارة التى تلقاها الفريق فى آخر مباراة أمام بيراميدز بثلاثية.

ويدخل الزمالك المباراة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى، برصيد 20 نقطة جمعها من 11 مباراة، بينما يقع الاسماعيلى المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة فقط.

ويفقد الزمالك عددا من لاعبيه على رأسهم حمزة المثلوثى، ناصر ماهر، مصطفى الزنارى، أحمد حمدى، محمد عبد الشافى، بالإضافة إلى عبد الله السعيد وعمر جابر.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements