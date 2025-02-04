شكرا لقرائتكم خبر عن جراديشار يقود هجوم الأهلى أمام بتروجت فى ظل استمرار غياب وسام أبو على والان مع تفاصيل الخبر

استقر الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر على استمرار السلوفينى جراديشار في قيادة هجوم الفريق فى التشكيل الأساسى فى مباراة بتروجت المقبلة بالدورى.

ويستعد الأهلى لمواجهة بتروجت المقرر لها السابعة مساء الخميس باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة ببطولة الدورى المصرى.

وشارك جراديشار أساسياً فى مباراة الأهلى الأخيرة أمام مودرن سبورت والتى فاز بها المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف، ونجح فى تسجيل هدف وصناعة هدفين ليواصل تألقه مع الفريق بعد مشاركته بديلا في مباراة بيراميدز بأول ظهور بالقميص الأحمر وتسجيله هدفاً.

ويرغب كولر فى مواصلة الدفع بالمهاجم السلوفينى لاسيما مع استمرار غياب الفلطسينى وسام أبو على مهاجم الأهلى الأساسى بسبب الإصابة بشد فى العضلة الخلفية.

الأهلى افتتح مشواره فى الدوري المصري بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبيا مع البنك الأهلى، وفاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد، ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم واجه بيراميدز وتعادل بهدفين لكل فريق ثم فاز على مودرن سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.