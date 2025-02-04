شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يفاضل بين الإمارات وتركيا لمواجهة أحدهما ودياً والان مع تفاصيل الخبر

يفاضل منتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه بين الإمارات وتركيا لمواجهة أحدهما ودياً في شهر فبراير الجاري، استعداداً لأمم أفريقيا في أبريل المقبل.

ويرغب أسامة نبيه وأحمد الكاس، المديران الفنيان لمنتخبى الشباب والناشئين، فى حسم موعد قرعة أمم أفريقيا للشباب والناشئين حتى تتضح الصورة بشأن برنامج الإعداد للبطولتين، وتحديد أطراف المباريات الودية خلال الفترة المقبلة.

وتلقى منتخب الشباب مواليد 2005 بقيادة أسامة نبيه، دعوة لخوض مباراة ودية أمام الإمارات في الفترة المقبلة، ويتوقف تحديد موعد ومكان الودية على موافقة الجهاز الفني عليها.

وطلب الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005 بقيادة أسامة نبيه من اتحاد الكرة وإدارة المنتخبات واللجنة الفنية وعلاء نبيل المدير الفني للجبلاية، ضرورة الاتفاق على مباريات ودية مع منتخبات أفريقيا خلال معسكري المنتخب المقبلين.

واتفق نبيه، مع اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، على إقامة معسكرين لشباب الفراعنة قبل أمم أفريقيا المقرر لها شهر أبريل المقبل في كوت ديفوار.