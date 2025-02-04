شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت أول مهمة رسمية للقبرصي بابا فاسليلو مع غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

تسلم القبرصي بابا فاسيليو، مهمته في تدريب فريق غزل المحلة، بشكل رسمي ليقود أول مران للفريق المحلاوي أمس الاثنين، عقب الانتهاء من توقيع العقود مع مجلس إدارة النادي، خلفاً لشوقي غريب مدرب الفريق السابق، والذي تم توجيه الشكر إليه وإلى جهازه المعاون عقب الهزيمة أمام فاركو في الجولة 11 بالدوري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة للمباراة المقبلة أمام مودرن سبورت، والتي تجمع الفريقين فى الرابعة عصر الخميس المقبل باستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري، والتي ستكون بمثابة أول مهمة للمدرب القبرصي مع الفريق المحلاوي.

واستقر فريق غزل المحلة فى المركز الـ 15 بجدول ترتيب مسابقة الدوري، بعدما خاض 11 مباراة، فاز خلالها فى مباراتين، وتعادل فى مثلهما، وتلقى الهزيمة في 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو غزل المحلة 9 أهداف واستقبلت شباكهم 18 هدفاً آخر، كأضعف خط دفاع في مسابقة الدوري.

وكان مسؤولو غزل المحلة قرروا في وقت سابق تعيين محمود فتح الله مدرباً عاماً للفريق الأول، في إطار خطة النادي لدعم الجهاز الفني للفريق من أجل تحسين النتائج.