شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يرفض إحالة أوراق أكرم توفيق لدكة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى فكرة إخراج لاعبه أكرم توفيق من الحسابات الفنية لنهاية الموسم بعد تأكد رحيله عن القلعة الحمراء.

ويستعد الاهلى لمواجهة بتروجت المقرر لها السابعة مساء الخميس باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة ببطولة الدوري المصري.

ويري كولر أنه سيدفع باللاعب حتى نهاية عقده مع الأهلى للإستفادة من قدراته الفنية في ظل كثرة الإصابات التي ضربت صفوف الفريق مؤكداً أن أكرم توفيق لاعب محترف ويؤدى دوره بكل إخلاص .

ولم يتغيّر موقف النادي الأهلي من أكرم توفيق حال فشل مفاوضات انتقاله لنادي الشمال القطري، حسبما تردد فى عدة تقارير إعلامية خلال اليومين الماضيين.

وتفاوض الأهلي مع أكرم توفيق لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري ووصل العرض إلى قرابة الـ15 مليون جنيه فى الموسم الواحد، لكن اللاعب رفض التجديد، مُفضلاً الرحيل لنادي الشمال القطري الذي عرض عليه مليوناً و100 ألف دولار فى الموسم الواحد.

مصدر فى الأهلي أكد أن النادي لن يُغيّر موقفه بشأن العرض المالي لأكرم توفيق، حال رغبة اللاعب فى البقاء، مُشيراً إلى أن النادي كان حاسماً حينما طلب اللاعب زيادة العرض مُستغلاً امتلاكه عرضاً قوياً من الدوري القطري.

وأضاف المصدر، "لا نمانع بقاء أكرم توفيق ولكن بشروط الأهلي وليس بشروط اللاعب".

الأهلى افتتح مشواره فى الدوري المصري بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبيا مع البنك الأهلى، وفاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد، ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم واجه بيراميدز وتعادل بهدفين لكل فريق ثم فاز على مودرن سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.