شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يكشف تفاصيل رحيل شوقى غريب وعودة بابا فاسيلو والان مع تفاصيل الخبر

تحدث وليد خليل، رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، عن إقالة الجهاز الفنى للفريق بقيادة شوقى غريب، وتعيين القبرصى بابا فاسيليو فى الإدارة الفنية، على خلفية تراجع النتائج في الفترة الماضية.

وقال وليد خليل، في تصريحات عبر برنامج "صباح أون تايم": أوجه الشكر لشوقي غريب قيمة وهو قامة كبيرة وقدم ما عليه، ولكن لم يحالفه التوفيق، بابا فاسيليو من المدربين الذى يمتلكون سيرة ذاتية محترمة، وقدم نتائج طيبة، ونجح من قبل مع غزل المحلة، ونتمنى له التوفيق والدعم من الجماهير في الفترة المقبلة، وسنوفر له المناخ المناسب لتحقيق النجاح.

وأضاف: فريق المحلة يعتبر فريقاً جديداً بعد الصعود إلى الدورى الممتاز، كنا دائماً نخسر فى الدقائق الأخيرة، وأرى مجهود اللاعبين فى الملعب، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق فى الفترة المقبلة، وأطلب من اللاعبين أن يكونوا عند ظن الجهاز الفنى، وأن تكون الجماهير فى خلف الفريق وأتمنى تحسن النتائج.

وأعلن نادى غزل المحلة تعيين القبرصى بابا فاسيليو المدير الفنى السابق للاتحاد السكندرى، مديرا فنيا للفريق، خلفاً لـ شوقى غريب المدير الفني السابق، والذي رحل بعد تراجع النتائج وآخرها الهزيمة من فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وقرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة المهندس وليد خليل، توجيه الشكر للجهاز الفني للفريق الأول بقيادة شوقي غريب وجهازه المعاون.