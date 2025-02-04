شكرا لقرائتكم خبر عن فينجر يصل القاهرة الجمعة للمشاركة فى ورش عمل اتحاد الكرة لتطوير المدربين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يصل أرسين فينجر مدير تطوير كرة القدم العالمية يوم الجمعة المقبل، إلى القاهرة حيث سيلقى محاضرات بورشة العمل باتحاد الكرة لاكتشاف وتطوير المواهب، من خلال مشروع "أكاديمية الاتحاد المصرى لتطوير الموهوبين" الذى يبدأه اتحاد الكرة تحت رعاية وإشراف "فيفا".
يأتى ذلك فى إطار استراتيجية تطوير كرة القدم المصرية، بقيادة المهندس هانى أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى، حيث يستثمر الاتحاد علاقاته المتميزة بمسئولى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، من خلال مجموعة من البرامج والبروتوكولات لتحقيق هذا الهدف.
وتبدأ فعاليات ورشة عمل اكتشاف وتطوير المواهب، اليوم الثلاثاء، ضمن المشروع الذى يهدف لتجهيز كوادر وطنية لاكتشاف الموهوبين في جميع المحافظات المصرية، ويستهدف كل مدن وقرى مصر.
كما يستقبل أبو ريدة يوم السبت المقبل ماسيمو بوساكا رئيس لجنة الحكام بـ"فيفا"، تزامنا مع انطلاق ورشة تطوير الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، التي يحضر بوساكا فعالياتها، إلى جانب المحاضر الدولي أوسكار لوبيز.
واستقبل أبو ريدة صباح اليوم انطونيو بافلو بحضور الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي و علاء نبيل المدير الفني وذلك قبل انطلاق ورشة العمل التي انطلقت بعنوان تنمية المواهب.
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