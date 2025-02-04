شكرا لقرائتكم خبر عن فينجر يصل القاهرة الجمعة للمشاركة فى ورش عمل اتحاد الكرة لتطوير المدربين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل أرسين فينجر مدير تطوير كرة القدم العالمية يوم الجمعة المقبل، إلى القاهرة حيث سيلقى محاضرات بورشة العمل باتحاد الكرة لاكتشاف وتطوير المواهب، من خلال مشروع "أكاديمية الاتحاد المصرى لتطوير الموهوبين" الذى يبدأه اتحاد الكرة تحت رعاية وإشراف "فيفا".

يأتى ذلك فى إطار استراتيجية تطوير كرة القدم المصرية، بقيادة المهندس هانى أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى، حيث يستثمر الاتحاد علاقاته المتميزة بمسئولى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، من خلال مجموعة من البرامج والبروتوكولات لتحقيق هذا الهدف.