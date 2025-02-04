شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تويتة فاروق.. هل يتراجع الزمالك عن ضم الحسن كوروما؟ والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الساعات الماضية دخول الزمالك في مفاوضات جادة مع السيراليونى الحسن كوروما لاعب فريق الشحانية القطرى، لتدعيم صفوف الفريق الأبيض خلال ميركاتو الشتاء

وتمت المفاوضات عن طريق اتصالات هاتفية بين مسئولي الزمالك ونظرائهم بالنادى القطرى، انتهت إلى تجهيز الزمالك لإرسال عرض رسمي لضم اللاعب، إلا أنه خلال الساعات القليلة الماضية قام هيثم فاروق عضو اللجنة الاستشارية بنادى الزمالك المكلفة بملف الصفقات خلال الشتاء بنشر تغريدة على موقع إكس "تويتر سابقا" جاء فيها "توضيح بسيط لعشاق الزمالك.. الحسن كوروما ليس ترشيحى ولكن شاهدت مباريات له وقلت رأيى بكل صراحة ونزاهة، لاعب جيد ولكن ليس شخصية الزمالك، وهناك من هو أفضل منه لا نريد أن نعيد مسلسل سامسون، الربط بين وجودى فى قطر وأنه يلعب فى الدورى القطرى لا محل له من الإعراب".

تغريدة هيثم فاروق قد تعنى أن اللاعب خرج من حسابات الزمالك لأنه غير مناسب للفريق، أو أن فاروق غير مقتنع بضم اللاعب لصفوف الزمالك.

اللجنة الاستشارية بالأبيض تضم هيثم فاروق ومعه حازم إمام وأحمد حسام ميدو، محمد أبو العلا، نادر السيد، أى أن القرارات فى اللجنة ليست فردية، بل برأى جماعى، يتم رفعه إلى عمرو الجناينى رئيس لجنة الاستثمار والتمويل، والذى يعد همزة الوصل بين اللجنة وحسين لبيب رئيس النادى، والذى أصبح مسئولا عن ملف الكرة في الزمالك.