شكرا لقرائتكم خبر عن حفل افتتاح بطولة الجمهورية للملاكمة ببورسعيد مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يقام اليوم حفل إفتتاح الجمهوية للملاكمة رجال والتي تقام في مدينة بورسعيد خلال الفترة من 3 إلى 8 فبراير الجاري، والتي تشهد تواجد عدد من أبطال الملاكمة الأولمبيين والعالميين أمثال محمد رضا صاحب فضية أولمبياد أثينا ومحمد هيكل وعمر العوضي والذي شارك في أولمبياد باريس مؤخرا.

ومن المنتظر أن يشهد افتتاح البطولة اليوم إقامة حفل بسيط من فلكلور المدينة الباسلة بحضور عدد من الشخصيات البارزة في الرياضة .

وأقيم الاجتماع الفني للبطولة أمس، والذي يشهد مشاركة 378 لاعب من 52 نادي من 21 محافظة في 13 وزن مختلف والتي من أبرزها الجزيرة والمؤسسة العسكرية و القناة وكذلك مشروع الموهبة.

وانتهت منذ أيام منافسات بطولة الجمهورية للشابات للملاكمة مواليد 2008 و2009 والتى اقيمت بالمركز الأوليمبى بالمعادى خلال الفترة من 26 إلى 29 يناير الجاري .

وشهدت البطولة احتلال نادي القناة المركز الأول علي صعيد منافسات 2008 شابات برصيد 5 ميداليات وجاء في المركز الثاني المؤسسة العسكرية الهايكستب برصيد برصيد 3 ميداليات وجاء في المركز الثالث مشروع الموهبة برصيد ميداليتين.



وعلي صعيد منافسات 2009 ، توج مشروع الموهبة التابع لوزارة الشباب والرياضة بالمركز الأول برصيد 4 ميداليات ذهبية ، فيما جاء في المركز الثاني جاء نادي القناة برصيد 3 ميداليات ذهبية، فيما جاء في المركز الثالث المؤسسة العسكرية برصيد ميداليتين ذهببتين.



وتعد تلك البطولة أولى البطولات التى سيتم من خلالها اختيار عناصر المنتخب الوطني للشابات الذي يستعد للمشاركة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026 .

يذكر أن البطولة شهدت مشاركة 118 لاعبة برصيد 106 مباراة على صعيد منافسات بطولة 2008 ، فيما شهدت منافسات 2009 مشاركة 102 لاعبة برصيد 89 مباراة .