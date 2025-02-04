شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤجل تجديد عقود زيزو والسعيد وجابر والونش لبعد الميركاتو الشتوي والان مع تفاصيل الخبر

قرر مسئولو نادى الزمالك ، برئاسة حسين لبيب، تأجيل ملف تجديد عقود لاعبى الفريق ممن تنتهى عقودهم بنهاية الموسم، حتى الانتهاء من ضم صفقات جديدة للفريق خلال الميركاتو الشتوى، فى ظل ترتيب أولويات الفريق.

ومن المقرر أن ينتهى الزمالك من ملف الصفقات الجديدة، ثم فتح ملف تجديد عقود لاعبى الفريق، مثل أحمد سيد زيزو، عبد الله السعيد، عمر جابر، محمود الونش، على أن يتم فتح الملف بعد 8 فبراير الجارى، وفيما يخص حمزة المثلوثى فتم الاستقرار على رفع اسمه من قائمة الفريق بعد اصابته بالرباط الصليبى لينتهى بهذا موسمه مع الفارس الأبيض، نظرًا لحاجته لفترة طويلة للعلاج.

وأبلغ الزمالك حمزة المثلوثى برفع اسمه من القائمة، مع تحديد موعد فى وقت لاحق للتفاوض حول تجديد تعاقده، خاصة أن عقده مع النادى كان ينتهى بنهاية الموسم الحالى.

ونجح مجلس الزمالك فى التعاقد مع الثنائى محمود جهاد لاعب فاركو، وأحمد حسام مدافع الجونة، لتدعيم صفوف الأبيض فى الميركاتو، خاصة بعدما تعرض التونسي حمزة المثلوثى للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى ما يجعله يغيب عن الفريق لنهاية الموسم.

ومن المنتظر أن يضم الزمالك خلال الانتقالات الشتوية الجارية 3 صفقتين أو ثلاث صفقات أخرى لدعم الفريق، وفقا لحاجة الجهاز الفني والمراكز التى تحتاج تدعيما.

من جانبه رحب عبد الله السعيد وعمر جابر والونش بتجديد عقودهم مع الأبيض، كما تم الاتفاق مع زيزو على الانتظار للانتهاء من ملف الصفقات، ومن قبلها المستحقات المتأخرة والتي تم صرفها خلال الساعات الماضية، على أن يتم اعلان تجديد العقود لكل اللاعبين دفعة واحدة ، وليس كل لاعب على حدة.