شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى يعود لتشكيل الأهلى أمام بتروجت فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

استقر الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، بالتشاور مع البلجيكى ميشيل يانكون، على عودة محمد الشناوى حارس مرمى الفريق للتشكيل الأساسى للمارد الأحمر فى مباراة بتروجت المقبلة بالدورى.

ويستعد الأهلى لمواجهة بتروجت المقرر لها السابعة مساء الخميس باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة ببطولة الدورى المصرى.

وشارك مصطفى شوبير حارس الأهلى فى التشكيل الأساسى للمارد الأحمر فى مباراة مودرن سبورت الأخيرة التى فاز بها الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدف ، ويرغب كولر فى مواصلة سياسة التدوير بين الحارسين فى ظل تألقهما مع الفريق.

الأهلى افتتح مشواره فى الدورى المصرى بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبيا مع البنك الأهلى، وفاز على المصرى البورسعيدى بهدفين دون رد، ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم واجه بيراميدز وتعادل بهدفين لكل فريق ثم فاز على مودرن سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتُقام بطولة الدورى من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدورى الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالى 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة فى توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية فى جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.