شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتضامن مع محاربى السرطان فى يومهم العالمى والان مع تفاصيل الخبر

حرص النادى المصرى على توجيه رسالة دعم ومساندة لمرضى السرطان، فى يومهم العالمى، والذى يوافق الرابع من شهر فبراير من كل عام، وعلق حساب المصرى عبر فيس بوك: تضامنًا مع أولئك الذين يحاربون السرطان.

وكان النادى المصرى أعلن عن قميصه الثالث للموسم الجديد (القميص السماوى)، ويأتى اختيار هذا اللون للقميص الثالث لأبناء بورسعيد مستمدًا من البيئة الساحلية لمحافظة بورسعيد المطلة على البحر الأبيض المتوسط والتى تعد المدخل الشمالى لقناة السويس.



المصري



قميص المصري

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، فى الثانية والنصف عصر اليوم الثلاثاء، نظيره وادي دجلة، فى المباراة التي تجمع الفريقين باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات دور الـ32 ببطولة كأس مصر، وهي المباراة التي تم تأجيلها في وقت سابق بسبب مشاركة المصري فى كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويرغب المصري فى تحقيق الفوز وخطف بطاقة الصعود إلى دور الـ16 ببطولة كأس مصر، من أجل الاستمرار فى سباق المنافسة على حصد البطولة الأعرق في الكرة المصرية، وترجمة نتائجه الطيبة في الموسم الحالي تحت قيادة علي ماهر في الوصول إلى الأدوار النهائية للكأس.

بينما يطمح وادي دجلة فى تحقيق مفاجأة من خلال تقديم مستوى قوي أمام الفريق البورسعيدي، والتمسك بأمل استمرار مغامرته فى بطولة الكأس، وتحقيق مفاجأة كبرى بإخراج المصري.

وكان المصري قد ودع بطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضي عندما خسر في الدور نصف النهائي أمام بيراميدز، بعد الهزيمة بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4ـ3، حيث كان الوقت الأصلي للمباراة انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وتعادل المصري في مباراته الأخيرة بالجولة 11 من الدوري، مع زد، بهدف لكل فريق، ليرفع الفريق البورسعيدي رصيده إلى 19 نقطة.