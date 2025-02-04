شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور فينجر وبوساكا.. اتحاد الكرة يبدأ اليوم برنامج تطوير عناصر اللعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت شعار "التطوير سياسة الاتحاد المستدامة" يبدأ اليوم الاتحاد المصرى لكرة القدم أسبوعا مكثفًا من ورش العمل تحت إشراف مسئولين فى الاتحاد الدولى لكرة القدم FIFA لوضع لبنة التطوير الشامل على جميع المستويات، أبرزها التطوير الفنى والإدارى، ومنظومة التحكيم المصرى.

ويستضيف الاتحاد المصرى لكرة القدم لهذا الغرض كوكبة من أبرز خبراء ونجوم كرة القدم فى العالم، فى مقدمتهم الفرنسى أرسين فينجر مدير تطوير كرة القدم العالمية بالاتحاد الدولى لكرة القدم، والسويسرى ماسيمو بوساكا مدير لجنة الحكام بالاتحاد الدولى، وأنطونيو بافلو مسئول التطوير بالفيفا وأوسكار لوبيز المحاضر الدولى فى التحكيم.

يأتى ذلك فى إطار استراتيجية تطوير كرة القدم المصرية، بقيادة المهندس هانى أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى، حيث يستثمر الاتحاد علاقاته المتميزة بمسئولى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، من خلال مجموعة من البرامج والبروتوكولات لتحقيق هذا الهدف.

ومن المقرر أن يستقبل المهندس هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم أرسين فينجر مدير تطوير كرة القدم العالمية يوم الجمعة المقبل، والذى يحاضر بورشة العمل باتحاد الكرة لاكتشاف وتطوير المواهب، من خلال مشروع "أكاديمية الاتحاد المصرى لتطوير الموهوبين" الذى يبدأه اتحاد الكرة تحت رعاية وإشراف "فيفا".

وتبدأ فعاليات ورشة عمل اكتشاف وتطوير المواهب، اليوم الثلاثاء، ضمن المشروع الذى يهدف لتجهيز كوادر وطنية لاكتشاف الموهوبين في جميع المحافظات المصرية، ويستهدف كل مدن وقرى مصر.

كما يستقبل أبو ريدة يوم السبت المقبل ماسيمو بوساكا رئيس لجنة الحكام بـ"فيفا"، تزامنا مع انطلاق ورشة تطوير الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، التي يحضر بوساكا فعالياتها، إلى جانب المحاضر الدولي أوسكار لوبيز.

واستقبل أبو ريدة صباح اليوم انطونيو بافلو بحضور الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي و علاء نبيل المدير الفني وذلك قبل انطلاق ورشة العمل التي انطلقت بعنوان تنمية المواهب.