شكرا لقرائتكم خبر عن كريم نيدفيد يقترب من المصرى قبل نهاية الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

اقترب كريم نيدفيد لاعب وسط النادى الأهلى من الانتقال إلى المصرى خلال الميركاتو الشتوى الجارى، خاصة مع خروج اللاعب من حسابات السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للقلعة الحمراء، ورغبة نيدفيد فى العودة للعب تحت القيادة الفنية لعلى ماهر مدرب الفريق البورسعيدى، والذى سبق وتألق تحت قيادته عندما كان مدرباً لفيوتشر.

وأعلن موقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت"، عن اقتراب اللاعب من المصري بنسبة تصل إلى 80%، خاصة مع رغبة النادى الأحمر فى الاستغناء عن اللاعب.



كريم نيدفيد

ونجح النادي المصري في ضم النيجيري جون إيبوكا مهاجم سيراميكا علىسبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مع إمكانية تمديد التعاقد مع اللاعب، كما حصل المصري على توقيع محمد رضا بوبو صانع ألعاب بيراميدز، ومن المقرر الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.

وأكد مصدر مسئول بالنادي المصري أن مجلس إدارة النادي قام بسداد المستحقات المتأخرة لكل من، حسام حسن المدير الفني السابق للفريق، والراحل إيهاب جلال، وذلك لرفع إيقاف القيد عن النادي البورسعيدي وقيد الصفقات الجديدة.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن مجلس إدارة النادى سلم شيكات بالمستحقات المتأخرة لرفع إيقاف القيد وتم إخطار اتحاد الكرة بذلك لإنهاء الأزمة، مشيراً إلى أنه تم قيد النيجيري جون إيبوكا في القائمة المحلية للفريق تمهيداً لقيده في القائمة الأفريقية.

وأتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إجراءات التعاقد مع النيجيرى جون ايبوكا مهاجم فريق سيراميكا، بعقد يمتد لنهاية الموسم الحالي مع إمكانية امتداد التعاقد عقب نهاية الموسم.