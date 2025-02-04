شكرا لقرائتكم خبر عن "تنظيم مميز وملعب عالمى".. إشادة ببطولة مدينتي المفتوحة للجولف 2025 ( فيديو ) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المشاركون ببطولة مدينتي المفتوحة للجولف 2025، بمستوى التنظيم المميز للبطولة وكذلك جودة ملعب جولف مدينتي، والذي يضاهي الملاعب العالمية، مما انعكس على مستوى أداء اللاعبين والمنافسات، ووضع البطولة على خريطة البطولات المفضلة للهواة والمحترفين من مختلف الجنسيات.

وقال جوش نورث، مدير عام نادي مدينتي للجولف، إن بطولة مدينتي المفتوحة للجولف تقام بالتعاون مع الاتحاد المصري للجولف، وهي جزء من أجندة بطولات الأندية المفتوحة، وتستقطب نخبة من أشهر لاعبي الجولف محليًا ودوليًا.

وأقيمت بطولة مدينتي المفتوحة للجولف، على مدار يومين في نادي مدينتي للجولف، بمشاركة أكثر من 85 لاعبًا من المحترفين والهواة من مختلف الجنسيات، وتمكن اللاعب الدولي عيسى أبو العلا من الفوز بالمركز الأول، وذلك للعام الثاني على التوالي، وأحرزت اللاعبة دينا أبو العلا المركز الأول للسيدات.

يُشار إلى أن نادي مدينتي للجولف - أحد أندية مجموعة طلعت مصطفى- حقق انجازاً كبيراً بحصوله على جائزة أفضل ملعب جولف في مصر لـ 4 أعوام على التوالي، بالإضافة إلى جائزة أفضل ملعب جولف في أفريقيا لعامي 2023 و 2024 ، وذلك حسب تصنيف World Golf Awards، وهي واحدة من كبرى المنظمات العالمية المتخصصة في تقييم أفضل ملاعب الجولف في العالم.

ويضم ملعب جولف مدينتي 18 حفرة ومقام على مساحة 420 ألف متر مربع، ويضم أيضاً 9 حفر للعبة فوت جولف، وهو احد الملاعب النادرة في مصر المجهزة لهذه اللعبة التي تجمع بين الكرة والجولف. وتم تصميم ملعب جولف مدينتي من قبل روبرت ترينت جونز جونير، الذي يعد واحدًا من أشهر المتخصصين في تصميم ملاعب الجولف حول العالم، و يديره شركة “ترون” العالمية Troon ، وهي واحدة من أفضل الشركات المتخصصة في إدارة وصيانة ملاعب الجولف على مستوى العالم.















