شكرا لقرائتكم خبر عن يد برشلونة عينها على ضم سيف الدرع.. وفيزبريم يهتم بـ على زين والان مع تفاصيل الخبر

أبدى مسئولو نادى برشلونة الإسبانى اهتمام بضم نجم منتخب كرة اليد سيف الدرع لاعب ليموج الفرنسى بعد تألق اللاعب بصورة لافتة للنظر فى بطولة العالم، التى اختتمت مؤخرا بكرواتيا والدنمارك والنرويج وحصل المنتخب الدنماركى على لقبها.

كما أبدى مسئولو فيزبريم المجرى المحترف ضمن صفوفه اللاعب يحيى الدرع اهتمامهم بضم على زين المحترف حاليا فى صفوف ديناموبوخارست الرومانى.

حصل سيف الدرع، لاعب المنتخب الوطنى لكرة اليد، على لقب أفضل لاعب فى مباراة منتخب بلاده أمام نظيره فرنسا والتى خسرها بنتيجة 34-33 فى دور ربع النهائى ببطولة العالم رقم 29، وتسلم اللاعب جائزة أفضل لاعب باكيًا بعد الخسارة من فرنسا.

واحتل منتخب اليد المركز الخامس في جدول الترتيب بعد انتهاء مباريات ربع النهائي، محققًا بذلك تحسنًا كبيرًا مقارنةً بالبطولة الماضية 2023، التي شهدت حصوله على المركز السابع.

وعلى الرغم من الإصابات التي تعرض لها المنتخب قبل البطولة، قدم الفريق المصري أداءً استثنائيًا، خصوصًا في المباراة ضد منتخب فرنسا، حيث خسر المنتخب المصري في الثواني الأخيرة بنتيجة 34-33 في مباراة مثيرة، نالت إعجاب الجميع.