شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يتصدر الأفضل فى الدورى.. ومفاجآت بالقائمة والان مع تفاصيل الخبر

تصدر إمام عاشور نجم الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى قائمة أفضل 5 لاعبين فى الدورى المصرى بعد مرور 11 جولة على انطلاقة المسابقة.

ووفقًا لموقع "سوفا سكور" العالمى المتخصص فى إحصائيات كرة القدم، حصل إمام عاشور على 7.76 – 10 فى التقييم الذى أعده عن مستويات لاعبى أندية دورى nile، فيما حل على جبر مدافع بيراميدز بالمرتبة الثانية بتقييم 7.53 ثم أحمد زيزو لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك فى المرتبة الثالثة بتقييم 7.50.

وجاء حسين الشحات لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى فى المرتبة الرابعة بقائمة أفضل 5 لاعبين فى الدورى المصرى بتقييم 7.50 أيضًا، فيما حل أحمد القندوسى لاعب سيراميكا كليوباترا فى المرتبة الخامسة بتقييم 7.39.

من ناحية أخرى، تواجد إمام عاشور لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى فى التشكيلة المثالية للدوريات الأفريقية هذا الأسبوع، كما تواجد محمد الشيبى لاعب الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز فى التشكيلة المثالية.

ووفقاً لصفحة "Africa Soccer" المختصة بأخبار الكرة الأفريقية بمنصة "إكس"، شهدت التشكيلة المثالية تواجد لاعبًا عربيًا آخر هو محمد أمين بن حميدة مدافع الترجى التونسى.

وكان إمام عاشور سجل هدفين فى فوز الأهلى على مودرن سبورت بنتيجة 3 – 1 فى المباراة التى جمعتهما بملعب "السلام"، ضمن منافسات الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدورى المصرى.

فى حين شارك علي جبر فى فوز بيراميدز على الزمالك بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما بملعب "الدفاع الجوى"، ضمن منافسات الجولة ذاتها، بينما صنع محمد الشيبي هدفًا.