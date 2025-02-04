بطولة إنكلترا: سيتي يُعزز وسطه بالإسباني نيكو غونساليس

الرياص - اسماء السيد - لندن : أبرم مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم، أكبر صفقات الأندية الإنكليزية في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوي مساء الإثنين، معززا خط وسطه بالإسباني نيكو غونساليس.

ووقّع غونساليس عقدا لأربعة مواسم ونصف حتى 2029 قادما من بورتو البرتغالي، وفقا لما أعلن النادي الإنكليزي.

ولم يكشف سيتي المتوج بلقب الدوري في المواسم الأربعة الماضية، عن قيمة الصفقة، لكن التقارير الصحافية قدّرتها بنحو 60 مليون يورو (62 مليون دولار).

ويُعد غونساليس (23 عاما) رابع تعاقدات سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد ضم المدافعين الأوزبكي عبد القادر خوسانوف والبرازيلي فيتور ريس بالإضافة إلى المهاجم المصري عمر مرموش.

وأعرب الإٍسباني تشيكي بيغيريستين، مدير الكرة في سيتي، عن سعادته بإتمام الصفقة قائلا "كان من الصعب إتمام هذه الصفقة بسبب المستوى الرائع الذي يقدمه اللاعب مع بورتو هذا الموسم، حيث لعب دورا مهما في نتائج الفريق. نحن سعداء جدًا بحسم الصفقة قبل إغلاق السوق".

بدوره، قال غونساليس "هذه الفرصة الأفضل بالنسبة لي في هذا الوقت من مسيرتي".

وأضاف "أعرف السمعة التي يتمتع بها (المدرب الإسباني) بيب (غوارديولا) ولا أطيق الانتظار للعمل معه. في الواقع، إنه لشرف كبير أن يرغب في ضمي إلى فريقه".

سيمنح اللاعب الشاب مدربه تعزيزا مهما في مركز الوسط الدفاعي خاصة بعد إصابة مواطنهما رودري الخطيرة في الركبة في أيلول/سبتمبر 2023.