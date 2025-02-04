أن بي ايه: ديفيس يودّع لوس أنجليس وجاهز لـ"فصل جديد"

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : وجّه لاعب الارتكاز أنتوني ديفيس رسالة وداعية إلى مدينة لوس أنجليس الإثنين، بعد انتقاله الصادم من ليكرز إلى دالاس مافريكس، في واحدة من أكبر الصفقات في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه).

في أول تعليق له منذ الإعلان عن انتقاله من ليكرز إلى دالاس في صفقة تبادلية مع النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش، وصف ديفيس الصفقة بأنها مجرد "عمل".

تُعتبر صفقة دونتشيتش ديفيس واحدة من أكبر الصفقات في تاريخ الدوري وتمت بسرية تامة من دون أي تسريبات.

وعبّر ديفيس (31 عاما) عبر حسابه على إنستغرام عن سعادته بتحقيق لقب الدوري مع ليكرز خلال موسم 2020 الذي تأثر بجائحة كورونا.

قال "قبل ست سنوات، أتيت إلى هنا برؤية واضحة: الفوز بالبطولة، ولن أنسى أبدا اللحظة التي فعلنا فيها ذلك!".

وأضاف "كرة السلة، مثل أي مجال آخر، مجرد عمل... لكنني ممتن للمدينة التي شهدت فوزي بأول لقب لي، تأسيس عائلتي وبناء صداقات ستبقى مدى الحياة. سيكون لدي دائما منزل هنا".

وكان ديفيس اشترى قصرا فاخرا في حي بيل إير في لوس أنجليس عام 2021، مقابل 31 مليون دولار وفقا للتقارير.

ولم ينسَ ديفيس الإشارة إلى المتضررين من حرائق لوس أنجليس الأخيرة، قائلا "أنا وعائلتي نشكر كل من جعل هذا المكان منزلا لنا، ونفكر في كل من فقدوا منازلهم بسبب الحرائق".