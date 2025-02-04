أن بي ايه: نيكس يُسقط روكتس ويحقق فوزه الـ33 بقيادة برونسون

الرياص - اسماء السيد - نيويورك : انتفض نيويورك نيكس بقيادة نجمه جايلن برونسون أمام ضيفه هيوستن روكتس وتغلب عليه 124 118 الإثنين في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين (أن بي ايه).

نيكس الذي تعرض لخسارة ثقيلة على أرضه السبت أمام لوس أنجليس ليكرز بقيادة المخضرم ليبرون جيمس، بدأ أن في طريقه إلى خسارة ثانية في ماديسون سكوير غاردن عندما تقدم روكتس بفارق 11 نقطة في بداية الربع الأخير.

لكن هذا التقدم الكبير كان الشرارة التي أشعلت انتفاضة هجومية مذهلة من نيكس، حيث سجل الفريق 46 نقطة في الربع الأخير وقلب المباراة رأسا على عقب.

وقاد برونسون هذه العودة بتسجيله 17 من أصل 42 نقطة في الربع الأخير، حاسما الانتصار برميتين حرتين في اللحظات الأخيرة، الأمر الذي أهدى فريقه الفوز الـ33 والمركز الثالث في ترتيب المنطقة الشرقية.

وحصل برونسون على مساندة من كارل أنتوني تاونز وميكال بريدجز، حيث سجل كل منهما 22 نقطة، بينما أضاف جوش هارت 19 نقطة.

وأشاد توم تيبودو مدرب نيكس بقدرة فريقه على الخروج من المأزق وانتزاع الفوز أمام روكتس الثالث في المنطقة الغربية.