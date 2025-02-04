شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يناقش مع طبيب الأهلي موعد جاهزية بن شرقي للمشاركة فى المباريات والان مع تفاصيل الخبر

يناقش السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، موقف المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأحمر الجديد من المشاركة في مباريات الأهلي مع الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق؛ لمعرفة تطورات الإصابة بشد فى العضلة الأمامية والتي تعرض لها خلال تواجده مع ناديه السابق الريان القطري.

ويستعد الأهلى لمواجهة بتروجت فى السابعة مساء الخميس باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة ببطولة الدوري المصري.

وغاب أشرف بن شرقي عن المشاركة في مباراة الأهلي الأخيرة أمام مودرن سبورت بسبب عدم الجاهزية الطبية وحاجته إلى بعض الوقت للتخلص من آلام الإصابة والتعافي منها بشكل تام، وقد يستمر غيابه عن الأهلي في مباراته أمام بتروجت يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتحدد الجلسة التي تجمع كولر مع طبيب الأهلي موعد انتظام أشرف بن شرقي في التدريبات الجماعية لفريقه، ومن ثم مشاركته فى المباريات الرسمية، وقد ينتظم اللاعب فى التدريبات نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.

الأهلى افتتح مشواره فى الدوري المصري بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبيا مع البنك الأهلى، وفاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد، ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم واجه بيراميدز وتعادل بهدفين لكل فريق ثم فاز على مودرن سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية فى جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.