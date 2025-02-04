شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أيام على غلق باب القيد باتحاد الكرة وانتهاء الميركاتو الشتوي والان مع تفاصيل الخبر

تتسابق أندية الدوري المصري على إنهاء الصفقات الشتوية خلال الساعات المقبلة، وذلك قبل غلق باب القيد المحلي، والمقرر له السبت المقبل 8 فبراير، حيث يتبقى 4 أيام فقط على انتهاء فترة القيد الشتوي.

وكان الاتحاد الأفريقي قرر، في وقت سابق، مد فترة القيد الثانية لتنتهي 28 فبراير الجاري، بدلاً من الموعد السابق والذي كان مقرراً له 31 يناير الماضي، لإتاحة الفرصة للأندية المشاركة في البطولات القارية لتدعيم صفوفها.

وقال بيان الكاف، "اتخذت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرارًا بتمديد الموعد النهائي لتسجيل اللاعبين فى بطولتى دورى أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي حتى 28 فبراير 2025".

وأضاف، "قام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف اليوم بتغيير قواعد تسجيل اللاعبين في دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي، للسماح لأندية كرة القدم بتسجيل لاعب، لدوري أبطال أفريقيا أو كأس الاتحاد الأفريقي، والذي شارك فى أى من مسابقات كاف، لنادٍ آخر، خلال نفس الموسم الكروي.

ويمثل مصر في البطولات الأفريقية، الأهلي حامل اللقب وبيراميدز وصيف دوري الموسم الماضي، في دوري أبطال أفريقيا، والزمالك حامل اللقب والمصري رابع دوري الموسم الماضي في كأس الكونفدرالية الأفريقية، وتأهلت الفرق الأربعة إلى الدور ربع النهائي.