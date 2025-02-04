شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة فى المران الأول لغزل المحلة تحت قيادة بابا فاسيليو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

عقد القبرصى بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق غزل المحلة، جلسة خاصة مع اللاعبين على هامش قيادته للمران الأول للفريق، أكد خلالها أن فرصة المشاركة متاحة أمام جميع اللاعبين وعليهم إثبات أنفسهم للمشاركة.

كما حرص بابا فاسيليو على تحفيز اللاعبين للخروج من مرحلة تراجع النتائج واستعادة العروض القوية.



المدرب القبرصي



بابا فاسيليو وعبده يحيى



بابا فاسيليو



عبد الرحمن جبنة



غزل المحلة

وعاد بابا فاسيليو لتولي المهمة التدريبية لغزل المحلة، بعدما وقع على عقود تدريب الفريق خلفاً لشوقي غريب، الذي رحل عقب تراجع النتائج وكان آخرها الخسارة من فاركو في مباراة الجولة 11 من الدوري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة استعداداته للمباراة المقبلة أمام مودرن سبورت، والتي تجمع الفريقين فى الرابعة عصر الخميس المقبل باستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري.

ويعاني غزل المحلة من تراجع النتائج الفترة الأخيرة، وآخرها الهزيمة أمام فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة الجولة 11 التي جمعت الفريقين السبت الماضي.

واستقر فريق غزل المحلة فى المركز الـ15 بجدول ترتيب مسابقة الدوري، بعدما خاض 11 مباراة، فاز خلالها فى مباراتين، وتعادل فى مثلهما، وتلقى الهزيمة في 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو غزل المحلة 9 أهداف واستقبلت شباكهم 18 هدفاً آخر، كأضعف خط دفاع في مسابقة الدوري.

وكان مسئولو غزل المحلة قرروا في وقت سابق تعيين محمود فتح الله مدرباً عاماً للفريق الأول، في إطار خطة النادي لدعم الجهاز الفني للفريق من أجل تحسين النتائج.