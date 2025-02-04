شكرا لقرائتكم ماركوس راشفورد يكسر صمته بعد إتمام إعارته إلى أستون فيلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر ماركوس راشفورد “أريد فقط أن ألعب كرة القدم” بعد إتمام انتقاله على سبيل الإعارة إلى أستون فيلا قادما من مانشستر يونايتد.

اجتاز اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا الفحص الطبي يوم الأحد بعد خروجه من الحسابات المفضلة في أولد ترافورد، وانضم إلى فريق أوناي إيمري حتى نهاية الموسم مع خيار شراء بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني .

وكان راشفورد قد تم استبعاده من قبل روبن أموريم في يونايتد، والذي أشار مرارا وتكرارا إلى افتقاره للجهد والالتزام والتركيز في التدريب، ولكن لديه الآن الفرصة لإعادة بناء مسيرته في الفريق الذي تأهل إلى دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا ويأمل في إنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل في الدوري الإنجليزي الممتاز للعام الثاني على التوالي.

ونشر راشفورد عبر حسابه على إنستجرام: “أود أن أشكر مانشستر يونايتد وأستون فيلا لإتمام صفقة الإعارة هذه”.

“لقد كنت محظوظًا لأن بعض الأندية اتصلت بي لكن أستون فيلا كان قرارًا سهلاً – أنا معجب حقًا بالطريقة التي يلعب بها أستون فيلا هذا الموسم وطموحات المدير الفني. أريد فقط لعب كرة القدم وأنا متحمس للبدء.

“أتمنى للجميع في مانشستر يونايتد كل التوفيق في بقية الموسم”.

أمضى راشفورد مسيرته الاحترافية بأكملها في يونايتد، حيث اقتحم الفريق الأول كمراهق في عام 2016. وشارك منذ ذلك الحين في أكثر من 400 مباراة في جميع المسابقات، وأصبح أيضًا لاعبًا أساسيًا منتظمًا مع إنجلترا في البطولات الكبرى.

وكان اللاعب هدفا على سبيل الإعارة لأندية ميلان وبوروسيا دورتموند وتوتنهام هوتسبير ووست هام يونايتد، لكنه سيشق طريقا جديدا في ميدلاندز حيث يسعى فيلا إلى تعزيز فريقه المثير للإعجاب بالفعل قبل إغلاق نافذة يناير.

ومن المتوقع أن يتبع ماركو أسينسيو، لاعب ريال مدريد السابق وباريس سان جيرمان الحالي، راشفورد إلى فيلا على سبيل الإعارة، بعد أيام من تعزيز النادي لرصيده المصرفي ببيع جون دوران مقابل 71 مليون جنيه إسترليني إلى النصر.