شكرا لقرائتكم جواو فيليكس يخضع للفحص الطبي بعد الاتفاق على رحيله من تشيلسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل من المقرر أن يخضع جواو فيليكس للفحص الطبي مع نادي ميلان الإيطالي بعد أن توصل النادي إلى اتفاق على إعارته مع تشيلسي.

وقع اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا عقدًا مدته سبع سنوات في ستامفورد بريدج الصيف الماضي، بعد انضمامه من أتلتيكو مدريد مقابل 42 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 4.3 مليون جنيه إسترليني كإضافات بعد أن استمتع سابقًا بفترة إعارة لمدة خمسة أشهر في غرب لندن في النصف الثاني من موسم 2022/23.

لكن بعد التنافس على دقائق اللعب مع لاعبين من أمثال جادون سانشو، وبيدرو نيتو، ونوني مادويكي، وكول بالمر، وجد فيليكس نفسه خارج التشكيلة الأساسية تحت قيادة مدرب تشيلسي إنزو ماريسكا، ولم يلعب سوى دور مهم في حملة النادي في مرحلة المجموعات بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان فيليكس هدفا لعملاق الدوري الإيطالي ميلان طوال فترة الانتقالات في يناير/كانون الثاني، وبدأت المفاوضات بين الناديين تتسارع في نهاية الأسبوع .

وكان موقع جيانلوكا دي مارزيو الإيطالي من بين العديد من المنشورات التي أفادت بأن عملية إعارة فيليكس تم الاتفاق عليها الآن، مع وجود تفاهم بين الناديين يرى أن ميلان يوافق على تغطية راتب فيليكس بالكامل لبقية الموسم.

كما سيدفع عملاق الدوري الإيطالي، الذي أكمل التعاقد مع مهاجم فينورد سانتياجو خيمينيز في وقت سابق من اليوم الأخير من سوق الانتقالات، لتشيلسي رسوم إعارة إضافية في حدود 5.5 مليون يورو (4.5 مليون جنيه إسترليني).

مع مشاركة تشيلسي في اليوم الأخير من سوق الانتقالات، لن يكون فيليكس الآن جزءًا من تشكيلة المباراة ضد وست هام يونايتد.

وسيشغل فيليكس مكان الإعارة الخارجية الأخير لتشيلسي بمجرد استكمال ديفيد واشنطن وكارني تشوكويميكا انتقالهما إلى سانتوس وبوروسيا دورتموند على التوالي، وهو ما يعني أن أي خروج آخر على سبيل الإعارة يجب أن يكون محليا.

كان قلب الدفاع آرون أنسلمينو يتفاوض مع مرسيليا لكن تلك المحادثات انهارت نتيجة لذلك، في حين تعتمد آمال أكسل ديساسي في مغادرة تشيلسي الآن على عودة توتنهام هوتسبير وأستون فيلا إلى طاولة المفاوضات بعد التراجع عن محادثات الإعارة.

وفي الوقت نفسه، توصل تشيلسي إلى اتفاق لضم لاعب وسط سانت إتيان ماتيس أموغو. ومن المتوقع أن ينتقل اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا إلى ستامفورد بريدج في صفقة تبلغ قيمتها حوالي 15 مليون يورو (12.5 مليون جنيه إسترليني).