شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يستهل رحلة الدفاع عن اللقب بمواجهة المنصورة فى كأس مصر.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يستهل فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، رحلة الدفاع عن لقب كأس مصر، الذي يحمله السماوي عن النسخة الأخيرة، عندما يستضيف فريق المنصورة، في المباراة التي تجمع الفريقين فى الخامسة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ 32 على استاد الدفاع الجوي.

ويدخل بيراميدز مباراة الليلة منتشياً بالفوز الكبير الذي حققه الجولة الأخيرة من الدوري على الزمالك بثلاثية نظيفة، ليحافظ على صدارة جدول ترتيب المسابقة المحلية برصيد 24 نقطة، ونجحت كتيبة الكرواتي يورتشيتش في حصد 7 انتصارات و3 تعادلات وتلقى هزيمة واحدة، وسجل لاعبو بيراميدز 20 هدفاً واستقبلت شباكهم 7 أهداف أخرى.

ويرغب الفريق السماوي في تخطي عقبة أبناء الدقهلية والصعود إلى الأدوار النهائية من أجل الحفاظ على لقب الكأس المتوج به في النسخة الماضية عقب الفوز على زد في المباراة النهائية.

فيما يطمح فريق المنصورة في تحقيق مفاجأة وبذل أعلى مستوى فني وبدني من أجل إقصاء حامل اللقب، وتحقيق أكبر مفاجآت البطولة، لاسيما وأن ممثل الدقهلية يقدم عروضا طيبة في دوري المحترفين في الموسم الحالي تحت قيادة علاء نوح.