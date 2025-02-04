شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفاوض 5 صفقات فى الانتقالات الشتوية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

دخل مسئولو الزمالك فى مفاوضات مع أكثر من لاعب لتدعم الفريق، سواء من المعروضين من الوكلاء أو المطروحة أسماؤهم على مائدة المجلس، وعلى رأسهم محمد شريف لاعب الأهلى السابق والخليج السعودى، والذى وصلت المفاوضات معه إلى مراحل متقدمة، ويبقى رد اللاعب على العروض التي تلقاها الفترة الأخيرة من الدورى المصرى وحسم وجهته بالموسم الجديد، خاصة أن عقده مع ناديه السعودى ينتهى بنهاية الموسم.

كما يتم التفاوض مع الحسن كوروما لاعب الشحانية القطرى، بعد استطلاع رأى اللاعب للانضمام للزمالك ولكن يتبقى إرسال عرض سمى لضم اللاعب من ناديه، وكذلك رومارينيو لاعب نيوم السعودى، والذى تم فسخ عقده مع ناديه ليصبح لاعبا حرا فى الانتقالات.

ومن بين المرشحين بقوة أيضاً المغربى معاذ الضحاك، حيث كان اقترب بشدة من الانضمام للزمالك قبل تولى اللجنة الاستشارية عن الكرة، والتي تضم أحمد حسام ميدو، حازم إمام، هيثم فاروق، ومحمد أبو العلا، وبعد تولى الرباعى مهمة الصفقات سيتم إعادة دراسة الصفقة من جديد ومدى حاجة الفريق اليها.

ومن بين الأسماء المرشحة للانضمام للزمالك بشدة الكونغولى بوكادى، خاصة أنه لاعب حر بعد رحيله عن فريقه البلجيكى.