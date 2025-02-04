الامارات | نيمار يتوجه إلى تدريبات سانتوس مستخدماً مروحية (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد النجم البرازيلي نيمار جونيور لبدء رحلته الجديدة مع سانتوس بعد انتقاله من الهلال السعودي، حيث يركز جهوده على الظهور الأول له في المباراة المرتقبة ضد بوتافوغو على ملعب فيلا بلميرو، ضمن الجولة السابعة من الدوري البرازيلي، والمقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل.

ووصل نيمار إلى مركز "ري بيليه" للتدريب، عن طريق طائرة "هليكوبتر" للمشاركة في أولى حصصه التدريبية بعد عودته إلى النادي البرازيلي.

وأوضح مدرب سانتوس، بيدرو كايسينيا، أن نيمار سيشارك في المباراة المرتقبة أمام بوتافوغو، بشرط أن يتدرب مع المجموعة في الأيام المقبلة.

وبعد العطلة التي حصل عليها الفريق عقب الفوز 3-1 في "كلاسيكو البرازيل" أمام ساو باولو، يسعى نيمار إلى أن يكون جاهزاً للمشاركة، حتى لو لدقائق معدودة.

ويحتاج صاحب الـ32 عاماً إلى تسجيله في اتحاد كرة القدم البرازيلي، لضمان تواجده في قائمة بطولة "باوليستا"، حيث أن الرقم 10 محجوز له بالفعل.

وبعد مواجهة بوتافوغو، يواجه تحديات جديدة مع مباراتين خارج ملعبه أمام نوفورزنتينو وملعب نيو كيميك أرينا في منتصف فبراير (شباط) حيث يأمل نيمار في اللعب بأكبر عدد ممكن من المباريات حتى نهاية يونيو عندما ينتهي عقده، بينما يأمل النادي باستمراره حتى مونديال 2026.