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الامارات | سقط بشكل كارثي.. "بودي غارد" ميسي يفشل في حمايته من مشجع (فيديو)

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

  • الامارات | سقط بشكل كارثي.. "بودي غارد" ميسي يفشل في حمايته من مشجع (فيديو) 1/2
  • الامارات | سقط بشكل كارثي.. "بودي غارد" ميسي يفشل في حمايته من مشجع (فيديو) 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت المباراة الودية التي جمعت إنتر ميامي مع سبورتينغ سان ميجيليتو في بنما لحظات مثيرة، أبرزها تدخل حارس ميسي الشخصي، ياسين شيكو، لمنع بعض المشجعين من الاقتراب من النجم الأرجنتيني.

وقدم ميسي أداءً رائعاً أسهم في فوز إنتر ميامي 3-1، في أجواء حماسية مع توافد الجماهير التي ارتدت قمصان إنتر ميامي ومنتخب الأرجنتين، تترقب لحظات تألقه.

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل في الدقيقة 24 عبر هجمة منسقة بين دييجو فالانتا وآدان هنريكس، لكن رد إنتر ميامي جاء سريعاً، حيث عادل بنجامين كريماتشي النتيجة في الدقيقة 47 بعد تمريرة رائعة من مارسيلو ويجاندت.

وواصل إنتر ميامي ضغطه في الشوط الثاني، مسجلًا هدف التقدم بواسطة كريماتشي مرة أخرى في الدقيقة 47.

وشهدت المباراة طرد أيمار كومدومي بعد عرقلة ميسي، لتزداد محن الفريق البنمي. وفي الدقيقة 64، أضاف فافا بيكولت الهدف الثالث لإنتر ميامي، محققاً الفوز وسط فرحة كبيرة من الجماهير.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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