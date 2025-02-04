شكرا لقرائتكم مهاجم تشيلسي يرفض مانشستر يونايتد و يفضل البقاء في ستامفورد بريدج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض كريستوفر إنكونكو، مهاجم تشيلسي، الانتقال إلى مانشستر يونايتد، وفقًا لتقارير عديدة، مفضلًا البقاء في ستامفورد بريدج.

خُفضت مكانة إنكونكو هذا الموسم إلى الفريق الاحتياطي الفعلي لتشيلسي، حيث شارك كأساسي في 3 مباريات فقط بالدوري الإنجليزي، بينما واظب على اللعب وتسجيل الأهداف في البطولات الكأسية.

تحدثت أنباء سابقًا عن انتقال إنكونكو إلى مانشستر يونايتد كجزء من صفقة تبادلية طموحة كانت ستضمن انتقال أليخاندرو غارناتشو إلى لندن. كما أبدى بايرن ميونخ اهتمامًا، لكن يونايتد أعادت إحياء محاولاتها لضم اللاعب الفرنسي في الساعات الأخيرة من السوق.

وفقًا لـ The Athletic، قدم يونايتد عرضًا لإعارة إنكونكو يوم الأحد، في محاولة يائسة لتأمين بديل هجومي بعد انتقال ماركوس راشفورد إلى أستون فيلا. لكن تشيلسي واللاعب رفضا العرض بشكل قاطع.

كما أوضح الخبير الإيطالي فابريتسيو رومانو، كان إنكونكو يرغب فقط في انتقال دائم خلال هذا السوق. وقدر تشيلسي قيمة اللاعب البالغ 27 عامًا بين 65-70 مليون جنيه إسترليني، بينما لم يكن يونايتد أو بايرن مستعدين لتجاوز عرض 40 مليون جنيه.

وبما أن انتقال راشفورد مؤقت — كما أكد اللاعب نفسه قائلًا: “إنها مسألة مؤقتة فقط” — وليس انتقالًا دائمًا مقابل رسم، فقد ظلت الإمكانيات المالية ليونايتد محدودة.

كما اهتم النادي الإنجليزي بمهاجم بايرن ميونخ ماتيس تيل، لكن يبدو أن الفرنسي اختار بدلًا من ذلك الانضمام إلى توتنهام هوتسبير.

من المرجح أن يحتفظ تشيلسي بإنكونكو حتى نهاية الموسم، لكن النادي يتفاوض حاليًا بشكل متقدم مع إيه سي ميلان حول مغادرة جواو فيليكس الوشيكة.