شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يدرس مباريات بتروجت بحثاً عن مواصلة انتصارات الأهلى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

بدأ مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، دراسة نقاط القوة والضعف في صفوف فريق بتروجت، قبل المباراة التي تجمعهما مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري، من أجل معرفة الخصم عن قرب ومعرفة أبرز اللاعبين في صفوفه وطريقة اللعب التي يعتمد عليها خلال المباريات الماضية.

ويستعد الأهلى لمواجهة بتروجت المقرر لها السابعة مساء الخميس باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة ببطولة الدوري المصري.

ويركز مارسيل كولر على معرفة طريقة لعب المنافسين وموقفه فى الحالة الدفاعية، وكذلك عندما يكون فى وضعية الهجوم، وكيفية نقل الكرة وتحضير الهجمة، وأبرز العناصر التي يعتمد عليها في بناء الهجمة واختراق صفوف المنافس، حيث حذر لاعبيه وطالبهم بعدم الاستهانة بفريق بتروجت الذي يضم لاعبين مميزين وقادرين على صناعة الفارق، مثل رشاد المتولي وشيكويدي وغيرهم من اللاعبين المميزين.

الأهلى افتتح مشواره فى الدوري المصري بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبيا مع البنك الأهلى، وفاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد، ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم واجه بيراميدز وتعادل بهدفين لكل فريق ثم فاز على مودرن سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الأخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.