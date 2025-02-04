شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعقد اجتماعات دورية مع الرابطة والأندية.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، اجتماعات دورية مع رابطة أندية القسم الأول ومندوبي أندية الدوري الممتاز الـ 18 ؛ لمناقشة كافة الأفكار والآراء حول تطوير المسابقة، وسبل دعم الأندية المشاركة فيها وكيفية إزالة أي معوقات قد تصادفها وأي شكاوي أو ملاحظات من الأندية.

وكان أبو ريدة قد استقبل النائب أحمد دياب رئيس الرابطة، وناقشا ملف المسابقة وطرق النهوض بها وسبل الحفاظ على مصالح أنديتها.

من ناحية أخرى، خاطب مجلس إدارة اتحاد الكرة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"؛ للاستفسار عن موعد سحب قرعة بطولتى أمم أفريقيا للشباب والناشئين تحت 20 و17 سنة، المقرر إقامتهما في مارس وأبريل المقبلين.

ويرغب أسامة نبيه وأحمد الكاس، المديران الفنيان لمنتخبى الشباب والناشئين، فى حسم موعد القرعة حتى تتضح الصورة بشأن برنامج الإعداد للبطولتين، وتحديد أطراف المباريات الودية خلال الفترة المقبلة.

وتلقى منتخب الشباب مواليد 2005 بقيادة أسامة نبيه، دعوة لخوض مباراة ودية أمام الإمارات في الفترة المقبلة، ويتوقف تحديد موعد ومكان الودية على موافقة الجهاز الفني عليها.