شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يعالج الأخطاء فى الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

يعكف السويسرى كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك على معالجة أخطاء الفريق، وذلك قبل مواجهة الإسماعيلى فى الجولة الثانية عشرة من بطولة الدورى، والتي تجمع الفريقين الجمعة المقبل.

وعقد جروس جلسة مع لاعبى الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية، لعلاج الأخطاء التي وقع فيها الفريق خلال مباراته الماضية أمام بيراميدز فى بطولة الدورى، والتي انتهت بهزيمة الفريق بثلاثية جميعها أخطاء دفاعية للفريق تسبب في نجاح الفريق المنافس فى تسجيل ثلاثة أهداف فى مرمى الأبيض ووصول مهاجمى الفرق المنافسة إلى مرمى الزمالك بسهولة.

وشدد جروس على اللاعبين بضرورة تجنب الأخطاء التي منحت الفرصة لبيراميدز فى المباراة السابقة للوصول إلى مرمى الفريق أكثر من مرة، وهو ما أسفر عن خسارة المباراة والابتعاد عن قمة ترتيب الدورى.