شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى ثاني جولات الدور الثانى بدورى رجال الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

تقام على مدار اليوم، الثلاثاء، مواجهات قوية فى ثانى جولات الدور الثانى بدورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024-2025.

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من، القناة مع الزهور وسبورتنج مع الأهلى وطلائع الجيش مع إيسترن كومبانى بالمجموعة الأولى، والطيران مع بتروجت وسموحة مع الزمالك والاتحاد السكندرى مع هليوبوليس بالمجموعة الثانية.

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك على الطيران بنتيجة 3-1 إطار أولى جولات الدور الثانى بدورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024-2025، بينما فازالأهلى على القناة بنتيجة 3-0 .

وأخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة الأندية بضرورة الالتزام بكافة ضوابط وإجراءات الرعاية الطبية بناءً على تعليمات وزارة الشباب والرياضة، حفاظاً على سلامة اللاعبين.

وتتضمن ضوابط وإجراءات الرعاية الطبية الواردة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 24/11/2024 - وما ورد به خاصة الفحص الطبي على اللاعبين ويشمل (باطنة-قلب-كشف صدر-رسم قلب-قياس ضغط-صورة دم-كوليسترول-سكر-تقييم القدرة التنفسية-موجات صوتية على القلب).