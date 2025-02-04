شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. حسين الشحات يقود الأهلي للفوز على الدحيل فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 4 فبراير 2021، تخطى النادى الأهلى عقبة الدحيل القطري بفوز مثير بهدف دون رد سجله حسين الشحات فى افتتاحية مشاركته السادسة بكأس العالم للأندية، ليواجه بايرن ميونخ الألمانى ويخسر بهدفين دون رد ليحصد الميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

والتقى الأهلي أمام الدحيل على ملعب استاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة في مونديال الأندية، وسجل حسين الشحات هدف فوز الأهلي في الدقيقة 30 من عمر اللقاء بعد تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء.

وإجمالا توج الاهلى بـ154 بطولة هي 44 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 15 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.



ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)



وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.



وعربياً، فاز الأهلي بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة، وبالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة، وبكأس النخبة العربية مرتين، وتوج المارد الأحمر بطلا لكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة في تاريخه.

هذا بخلاف فوز الأهلي بأربعة ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.