شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه أوغندا فى التصفيات الأفريقية لسيدات كرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى منتخب سيدات السلة مع أوغندا اليوم، الثلاثاء، فى الجولة الثانية من تصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية والتى تقام بصالة حسن مصطفى بأكتوبر وتستمر حتى 8 فبراير الجارى.

ويشارك فى تصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا، المقرر إقامتها العام الجاري فى كوت ديفوار، 5 منتخبات هى بوروندي، أوغندا، جنوب السودان، كينيا، بالإضافة إلى مصر المستضيفة للمنافسات.

ووفقاً لجدول البطولة، التقى منتخب مصر مع بوروندى فى المباراة الأولى أمس الإثنين، والمباراة الثانية التى تقام اليوم، الثلاثاء، مع أوغندا، بينما يلتقى المنتخب مع جنوب السودان الخميس، ثم يلتقى مع كينيا الجمعة.

وكانت تنزانيا قد اعتذرت عن عدم المشاركة فى منافسات البطولة قبل انطلاقها بأيام قليلة، حيث تلقى اتحاد السلة الاعتذار رسميا.