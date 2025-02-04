شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يواصل استعداداته لمواجهة مودرن سبورت فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة استعداداته للمباراة المقبلة أمام مودرن سبورت، والتي تجمع الفريقين فى الرابعة عصر الخميس المقبل باستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري.

ويعاني غزل المحلة من تراجع النتائج الفترة الأخيرة، وآخرها الهزيمة أمام فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة الجولة 11 التي جمعت الفريقين السبت الماضي.

واستقر فريق غزل المحلة فى المركز الـ 15 بجدول ترتيب مسابقة الدوري، بعدما خاض 11 مباراة، فاز خلالها فى مباراتين، وتعادل فى مثلهما، وتلقى الهزيمة في 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو غزل المحلة 9 أهداف واستقبلت شباكهم 18 هدفاً آخر، كأضعف خط دفاع في مسابقة الدوري.

وكان مسؤولو غزل المحلة قرروا في وقت سابق تعيين محمود فتح الله مدرباً عاماً للفريق الأول، في إطار خطة النادي لدعم الجهاز الفني للفريق من أجل تحسين النتائج.