الامارات | 12 ميدالية لفريق أبوظبي في يوم «دبي البحري»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد فريق نادي أبوظبي للرياضات البحرية 12 ميدالية (سبع ذهبيات وأربع فضيات وبرونزية واحدة)، في سباق دبي للقوارب الشراعية الحديثة (الجولة الثانية لبطولة بطل الإمارات 2025)، ضمن فعاليات «يوم دبي البحري 2025» التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على شواطئ جميرا.

وسيطر فريق أبوظبي على منافسات (الكا 6) بعد فوز ضحى البشر بذهبية الفتيات، وحصد محمد عبدالكريم وعثمان الحمادي ذهبية وفضية الترتيب العام على التوالي، ونال زميلهما ماجد أحمد المرزوقي ذهبية تحت 19 سنة، فيما حصل حمزة آل علي على فضية (الكا 7)، ونال حمد المهري (ثماني سنوات) ذهبية أوبتمست تحت تسع سنوات، وفاز زايد الحوسني بذهبية الأشبال، وحصل خليفة الرميثي على فضية الترتيب العام.

وتألق البطل الأولمبي عادل خالد، ممثل نادي الحمرية في منافستي (الكا 7) الترتيب العام وماسترز محققاً الذهبية، وحصد محمد المرزوقي، من فريق نادي العديد للرياضات البحرية برونزية الترتيب العام لمنافسات (الكا 4)، ونال لاعب نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية أحمد سمير برونزية (أوبتمست للأشبال).

وبرز في المنافسات فريق نادي زوارق شاطئ دبي الذي حقق 10 ميداليات ملونة، منها ذهبيتا أوبتمست فتيات والترتيب العام عبر المتسابقة كاميليا باجاك والمتسابق لوكا هارفي، بينما سجل نادي زي كلوب - أبوظبي حضوره في فئات غراند ماسترز (الكا 7) محققاً ثلاث ميداليات، ذهبيتين وبرونزية.

وخطفت البطلة مروة الحمادي ذهبيتي الترتيب العام والفتيات لمنافسات (الكا 4)، بينما حصلت شقيقتها اليازية على برونزية الفتيات، ونال سيمون كريستوف فضية الترتيب العام.