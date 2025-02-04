الامارات | 350 حكماً يديرون الدوري العالمي لشباب الكاراتيه في الفجيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الإماراتي للكاراتيه عضو لجنة الحكام الدولية والآسيوية، جابر الزعابي، عن مشاركة 350 حكماً في إدارة منافسات بطولة الدوري العالمي للكاراتيه للشباب، المقررة في الفجيرة خلال الفترة بين 20 إلى 23 فبراير الجاري، في مجمع زايد الرياضي.

وقال الزعابي في تصريحات صحافية: «إن جولة الفجيرة من أهم المحطات للفئات العمرية الصغيرة (تحت 21 عاماً)، وتشهد مشاركات قياسية ليس على صعيد اللاعبين فحسب، بل في الطواقم التحكيمية التي تدير منافساتها، البالغ عددها 350 حكماً، إضافة إلى كونها محطة مهمة للاختبارات الخاصة بالحكام والترقية والحصول على الشارة الدولية».

وأضاف: «طاقم التحكيم الإماراتي المشارك في إدارة الدوري العالمي يضم إلى جانبي كلاً من محمد الحسن، وأمينة حاجي، وأنس المناصير، وصابر حماد، ويوسف قنجولي، ونرجس أحمدي، ومحمد أبوعون، ورادوكو»، وتابع: «تقام على هامش البطولة الاختبارات الخاصة بالحكام بمشاركة طواقمنا المحلية (12 حكماً في الكاتا، وتسعة في الكوميتيه)، وتعد دورة مهمة كون (الفجيرة 2025) إحدى الجولات المدرجة في الدوري العالمي، وفرصة للحكام المتقدمين للشارة، إذ يبلغ إجمالي الحكام المسجلين في الدورة 451 حكماً».