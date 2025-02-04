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الامارات | انطلاق بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو السبت   

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | انطلاق بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو السبت    1/2
  • الامارات | انطلاق بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو السبت    2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق يومَي السبت والأحد المقبلين الجولة الثانية من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، على صالة نادي النصر في دبي، المخصصة لمنافسات «بدون بدلة»، للاعبين من مختلف أندية وأكاديميات الدولة.

وقال اتحاد الجوجيتسو في بيان، أمس، إن «هناك إقبالاً كبيراً على المشاركة في الحدث، من خلال تزايد معدلات التسجيل على موقع البطولة، والمنافسات ستشمل فئات الأشبال والناشئين والكبار والأساتذة، بدءاً من عمر 10 سنوات فما فوق، في أجواء مفعمة بالنشاط والحيوية، تعكس قوة البطولة وقدرتها على استقطاب المواهب وأصحاب الخبرة على حدٍّ سواء».

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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