الامارات | 10 مصنفات عالمياً في «تنس دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس احتفاءها بالنسخة الـ25 من بطولة السيدات، الشهر الجاري، عبر مشاركة أفضل 10 مصنفات عالمياً، في منافسات البطولة ذات فئة الـ1000 نقطة، المقررة خلال الفترة من 16 إلى 22 فبراير الجاري.

وتتصدر المشاركات المصنفة الأولى عالمياً، البيلاروسية أرينا سابالينكا، العائدة إلى دبي للمرة التاسعة، بعد تتويجها بلقبي أستراليا المفتوحة وأميركا المفتوحة في 2024.

وتنافسها المصنفة الثانية، البولندية إيغا شفيونتيك، الفائزة برابع ألقابها في رولان غاروس، حيث تسعيان لتحقيق لقبهما الأول في دبي.

وتشهد البطولة مشاركة الأميركية ماديسون كيز، المصنفة السابعة، الفائزة ببطولة أستراليا المفتوحة بعد تغلبها على شفيونتيك في نصف النهائي، وسابالينكا في النهائي، ما أعادها إلى قائمة أفضل 10 لاعبات.

وتعود الأميركية كوكو غوف، بطلة أميركا المفتوحة 2023، المصنفة الثالثة، للمشاركة للمرة الرابعة، إلى جانب الأميركيتين جيسيكا بيغولا وإيما نافارو، المصنفتين السادسة والتاسعة.

وتدافع الإيطالية جاسمين باوليني، المصنفة الرابعة، عن لقبها بعد موسم استثنائي تُوجت خلاله بأول بطولة فئة 1000 نقطة، ووصلت إلى نهائي رولان غاروس وويمبلدون، وفازت بذهبية الزوجي في أولمبياد باريس.

كما تسعى الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، المصنفة الخامسة، بطلة ويمبلدون 2022، والصينية كينوين زهانغ، المصنفة الثامنة، حاملة ذهبية أولمبياد باريس، إلى تحقيق إنجاز في البطولة، إلى جانب الإسبانية باولا بادوسا، المصنفة العاشرة التي تأمل في تجاوز الدور الأول للمرة الأولى في دبي.