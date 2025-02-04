الامارات | «يو إف سي» على موعد مع أول بطل عالمي إماراتي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت منظمة الفنون القتالية المختلطة الأولى عالمياً (يو إف سي)، أن البطل الإماراتي، حمزات تشيماييف، سيكون طرفاً في النزال الرئيس لفئة الوزن المتوسط، في ليلة النزالات الكبرى لتتويج أبطال العالم، التي ستقام الصيف المقبل في أميركا.

وفي حال تفوق حمزات تشيماييف فإنه سيصبح أول بطل إماراتي في منافسات هذه المنظمة الكبرى على مستوى العالم، التي تتجاوز مشاهدات النزالات الخاصة بها عبر منصات الفيديو أكثر من مليار مشاهدة لمقاطع الفيديو، إلى جانب الملايين من المشاهدات للبث المباشر، بالنظر إلى كونها تجمع دائماً أفضل المقاتلين في العالم.

وأكد حمزات تشيماييف جاهزيته الكاملة للحصول على حزام البطل، وقال في تصريحات صحافية: «أشعر بالفخر لتمثيل الإمارات في هذا الحدث الكبير، وسأسعى بكل قوة لتحقيق الفوز، وإضافة إنجاز جديد باسم الدولة، وبالنسبة لي فإن كل نزال أخوضه هو فرصة لإظهار روح التحدي والعزيمة التي تميز الرياضيين الإماراتيين في المحافل العالمية».

ويُعد تشيماييف من أبرز المقاتلين في منظمة «يو إف سي»، إذ تمكن من تحقيق سلسلة انتصارات مميزة جعلته في صدارة المنافسين على اللقب، وسيكون وجوده في النزال الرئيس المقبل تجسيداً لما وصلت إليه رياضة الفنون القتالية المختلطة من أهمية ومكانة في الإمارات التي استضافت عدداً من أهم وأكبر نزالات «يو إف سي» خلال السنوات الماضية.

حمزات تشيماييف:

. أشعر بالفخر لتمثيل الإمارات في هذا الحدث الكبير، وسأسعى بكل قوة لتحقيق الفوز.