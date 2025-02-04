الامارات | الصدارة تنادي شباب الأهلي.. والشارقة يترقب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحلّ شباب الأهلي، في الساعة 17:15 من عصر اليوم، ضيفاً ثقيلاً على دبا الحصن على استاد صقر بن محمد القاسمي، في مواجهة مؤجلة من الجولة الـ12 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وتكتسب المباراة أهمية كبرى، إذ يسعى الضيوف إلى تحقيق انتصار لا بديل عنه لانتزاع الصدارة، بينما يطمح أصحاب الأرض إلى قلب التوقعات وإحياء آمالهم في البقاء عبر الإطاحة بأحد أبرز المرشحين للقب، في وقت يأمل الشارقة بتلقي هدية من دبا الحصن للبقاء في الصدارة.

ويدخل «فرسان دبي» اللقاء واضعاً نصب عينيه استغلال الفرصة الذهبية للانفراد بصدارة الترتيب، بعدما ظل متأخراً عن «الملك» بفارق مباراة طوال الفترة الماضية.

ويحتل شباب الأهلي المركز الثاني برصيد 35 نقطة، بفارق نقطتين فقط خلف الشارقة، وسيمنحه الفوز اليوم التفوق بفارق نقطة، ما يجعل المواجهة منعطفاً حاسماً في صراعه على اللقب.

وكان شباب الأهلي قد انتزع فوزاً صعباً في الجولة الماضية خارج أرضه أمام البطائح بنتيجة 3-1، ما يعكس عزمه على مواصلة الزحف نحو القمة وعدم التفريط في أي نقطة، في ظل احتدام المنافسة مع الشارقة، ووصول البطولة إلى مرحلة الإياب، إذ تكتسب كل نقطة أهمية مضاعفة في تحديد بطل الدوري.

في المقابل، يحتل دبا الحصن المركز الـ13 «قبل الأخير» برصيد تسع نقاط فقط، لكنه أظهر صلابة كبيرة في الجولة الماضية أمام الشارقة، إذ خسر بصعوبة بالغة بهدف دون ردّ، ويطمح إلى تكرار الأداء القوي واستغلال عامل الأرض للخروج بنتيجة إيجابية، رغم إدراكه لصعوبة المهمة أمام فريق بحجم شباب الأهلي.