الامارات | الشارقة يعزز استقرار الفريق بعقود طويلة لـ 12 لاعباً أساسياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعتمد فريق الشارقة في الآونة الأخيرة على تعزيز الاستقرار الفني والإداري لفريق كرة القدم الأول، عبر إبرام عقود طويلة لأكثر من موسم مع لاعبي الفريق الأساسيين، ما انعكس إيجاباً على مستوى الفريق الذي يتصدر الدوري حالياً برصيد 37 نقطة بفارق نقطتين عن شباب الأهلي الذي له أفضلية مباراة مؤجلة مع دبا الحصن تقام اليوم.

ويبرز 12 لاعباً في تشكيلة الشارقة الأساسية الحالية بعقود مستمرة مع الفريق إلى أكثر من موسم يتقدمهم حارس المرمى عادل الحوسني الذي يمتد عقده حتى 2026، وكذلك الثلاثي كايو لوكاس وخالد الظنحاني ولوان بيريرا الذين تمتد عقودهم حتى 2027، فيما يمتد عقد اللاعب ماجد راشد حتى 2028، وأما عقود ماركوس ميلوني وعثمان كامارا والحسن صالح فتمتد حتى 2026 أيضاً.

وعلى صعيد اللاعبين الأجانب، فإن عقد اللاعب التونسي فراس بالعربي يمتد لمدة ثلاثة مواسم اعتباراً من يونيو 2023 إلى 2026، فيما يمتد عقد اللاعب الكوري الجنوبي يومين تشو لموسمين حتى 2026 في حين يمتد عقد كل من اللاعب الكرواتي داركو نياميتش والمدافع الصربي دافيد بتروفيك حتى 2026.

ويُعدّ استمرار عقود هذه العناصر الأساسية عاملاً مهماً في استقرار الفريق، لاسيما بعد تألق هؤلاء اللاعبين وظهورهم بمستويات فنية متطورة، بعكس الموسم الماضي الذي شهد تراجعاً كبيراً للاعبين مهمين في صفوف الشارقة، قبل أن يستعيد الفريق بريقه هذا الموسم ويحقق انتصارات ونتائج إيجابية في مختلف البطولات، خصوصاً على صعيد مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، إذ تألق اللاعبون بشكل مميّز في الفترة الماضية وصنعوا الفارق، وحققوا نتائج إيجابية مميّزة، عكست المستوى الفني العالي الذي ظهر به الفريق الشرقاوي منذ بداية الموسم الكروي الحالي، كما غيّروا الصورة الباهتة التي ظهر بها الشارقة في الموسم الماضي، وأدت إلى إخفاقه وخروجه من جميع البطولات المحلية والخارجية.

من جانبه، قال مدير الفريق، بدر أحمد الحمادي، إن استمرار عقود عدد كبير من لاعبي الفريق الأساسيين يُعدّ أمراً إيجابياً لأي فريق، وهذا الأمر يشكل عامل استقرار فني، سواء على صعيد اللاعبين أو الجهازين الفني والإداري.

وأضاف بدر أحمد لـ«الإمارات اليوم»: «بالنسبة للاعبين الذين شارفت عقودهم على الانتهاء فإن هناك لجنة فنية تقوم بتقييم الوضع العام وتقييم هؤلاء اللاعبين، وبعد ذلك يتم اتخاذ القرار سواء بالتجديد أو إنهاء التعاقد مع بعضهم».

وتابع بدر أحمد «بالنسبة للتعاقدات الجديدة فإن هناك أيضاً لجنة فنية في شركة كرة القدم هي المعنية بهذا الأمر، وذلك بالتشاور مع مدرب الفريق لتحديد اللاعبين المناسبين، وقد تعاقد النادي مع بداية الانتقالات الشتوية مع اللاعب المغربي عادل تاعرابت».

وأكمل بدر أحمد «بالتأكيد إدارة النادي وكذلك اللجنة الفنية برئاسة علي ثاني، تعمل في مسألة التعاقدات بالتشاور مع مدرب الفريق كوزمين، وهم أدرى باحتياجات الفريق من اللاعبين»، وتابع: «الشارقة يملك عناصر جيدة من اللاعبين، وينافس هذا الموسم على كل البطولات».

وتعليقاً على تعاقد الشارقة مع المغربي عادل تاعرابت لاعب النصر السابق، قال بدر أحمد: «تاعرابت يُعدّ لاعباً مفيداً للفريق، وقد استطاع الانسجام مباشرة مع بقية زملائه اللاعبين منذ لحظة التحاقه بصفوف الشارقة، وهذا الأمر يساعد اللاعب على سرعة الاندماج والتأقلم حتى يكون دعامة قوية للفريق في المرحلة القادمة».

وأضاف: «المرحلة الحالية تتطلب أن يمتلك الفريق نفساً طويلاً لمواجهة كل التحديات التي يمكن أن يمر بها، لأنه لا يوجد فريق سهل، وكل الفرق حالياً تلعب أمام الشارقة بقوة، وتطمح في إيقاف انتصاراته».