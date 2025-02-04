الامارات | نقطة تؤهل النصر إلى نصف نهائي «أبطال الخليج» اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يرغب فريق النصر في حسم صدارته للمجموعة الأولى والصعود رسمياً إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال الأندية الخليجية، عندما يحلّ ضيفاً على ظفار العماني اليوم، عند الساعة 18:15 بتوقيت الإمارات، في الجولة الخامسة من دور المجموعات، وهي المباراة التي يحتاج فيها الفريق إلى نقطة واحدة لضمان صعوده رسمياً إلى الدور قبل النهائي مع استمرار صدارته للمجموعة.

ونجح «العميد» في تحقيق ثلاثة انتصارات وتعادل واحد في الجولات الماضية ليتصدر مجموعته برصيد 10 نقاط، وبفارق خمس نقاط عن فريق دهوك العراقي «الوصيف»، وست نقاط عن ظفار صاحب أربع نقاط، وفي المقابل يبحث ظفار عن الفوز فقط لمواصلة تمسكه بأمل الصعود إلى الدور نصف النهائي.

وخاض النصر تدريبه الرئيس، أمس، على ملعب المباراة عقب وصوله إلى عمان، بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على العروبة في الجولة الـ14 من دوري أدنوك للمحترفين، وهي النتيجة التي أمنت للفريق المركز الثالث في جدول الترتيب، ولكن «العميد» يعاني اليوم في الجانب الهجومي بسبب إصابة اللاعب الإيطالي غابياديني، في المباراة الأخيرة أمام العروبة، إضافة إلى عدم تسجيل المهاجم السويسري هاريس، ورحيل المغربي عادل تاعرابت، الذي كان قد أحرز ثلاثة أهداف للنصر في البطولة، بينما يتصدر هدافي البطولة مهاجم «العميد» علي مبخوت، برصيد أربعة أهداف بالتساوي مع مهاجم الاتفاق السعودي كارل توكو.

وحقق النصر فوزاً كبيراً على ظفار في الجولة الأولى من البطولة بنتيجة 5-2، في المباراة التي أقيمت على استاد آل مكتوم، في أكتوبر الماضي، ويبحث اليوم عن تأكيد أحقيته في صدارة المجموعة والوصول إلى الدور نصف النهائي من البطولة.