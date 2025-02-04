الامارات | مانشستر يونايتد يعير راشفورد إلى أستون فيلا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتقل المهاجم ماركوس راشفورد إلى أستون فيلا، على سبيل الإعارة، من مانشستر يونايتد لبقية الموسم الحالي، ليسدل الستار على فترة صعبة في مسيرة اللاعب الغائب عن «الشياطين الحمر» بإشراف المدرب البرتغالي روبن أموريم.

وارتبط راشفورد (27 عاماً) بانتقال محتمل إلى ميلان أو برشلونة، غير أن راتبه الضخم (372 ألف دولار أسبوعياً) حال دون نجاح الصفقة.

ووفقاً لصحيفة «سكاي سبورتس»، من المقرر أن يتكفل أستون فيلا بما لا يقل عن 75% من هذا الراتب خلال الأشهر المقبلة، على أن يرتفع إلى 90% اعتماداً على المكافآت المرتبطة بالأداء، ولديه خيار جعل الصفقة دائمة في نهاية الموسم مقابل 40 مليون جنيه إسترليني.