شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يستأنف تدريباته بعد انتهاء الراحة استعداداً لمواجهة زد والان مع تفاصيل الخبر

يعود فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي لاستئناف تدريباته اليوم، الثلاثاء، استعداداً لاستكمال منافسات بطولة الدوري، وذلك عقب انتهاء راحة الـ 24 ساعة التي حصل عليها لاعبو الفريق بعد الفوز على إنبي في الدوري بهدف نظيف.

ويستعد البنك الأهلي للمباراة المقبلة أمام زد فى الجولة 12 بالدوري، والتي تجمع الفريقين السبت المقبل.

وكان البنك الأهلى تغلب على دياموند في المباراة الودية التجريبية التي جمعت الفريقين مساء الأحد الماضي، بسداسية نظيفة، حيث جاءت أهداف المباراة عن طريق كل من احمد ياسر ريان ومصطفى عبد الرحيم "هدفين" وأحمد مدبولى وأحمد النادرى.

وحصد البنك الأهلي 17 نقطة خلال مشواره في بطولة الدوري، بعدما خاض 11 مباراة، فاز فى 5 مباريات وتعادل فى مواجهتين وخسر 4 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو البنك الأهلي 10 أهداف واستقبلت شباكهم 11.

من جانبه، أعرب طارق مصطفى المدير الفنى لفريق البنك الأهلى عن سعادته عقب الفوز على إنبى في الدوري، وقال طارق مصطفى في تصريحات صحفية: فوز صعب وجاء فى توقيت هام للغاية، لكل مباراة أختار الطريقة المناسبة لمواجهة المنافس لذلك عدلت من طريقة وأسلوب اللعب فى مباراة إنبي، وطالبت اللاعبين بإلاستحواذ الايجابى على الكرة واستغلال الفرص امام مرمى المنافس، فريق انبى قدم مباراة كبيرة ويمتلك مدير فنى متميز.